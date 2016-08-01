У Тернополі зіткнулися два таксі, одне з них перекинулося (фото)

11:20, 01 серпня 2016
Тернопіль
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У Тернополі 30 липня близько опівночі зіткнулися два таксі, одне з них перекинулося.

Фото Досьє 102

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. 

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ-217030», виїжджаючи на нерегульоване перехрестя порушив правила дорожнього руху. Він не пропустив автомобіль «Opel Vectra», який їхав головною дорогою.

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На щастя, обидва автомобілі були без пасажирів.

Обоє водіїв після ДТП звернулися в травмпункт за допомогою. У чоловіків закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забої.

Після отриманої меддопомоги та здачі крові для перевірки на вміст алкоголю потерпілі покинули лікарняний заклад.

Триває слідство.

Фото Досьє 102

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