На Тернопільщині 6-7 серпня відбудеться фестиваль лемківської культури "Дзвони Лемківщини"

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відбудеться він традиційно поблизу міста Монастириська.

"Окрім концертної програми у музейних приміщеннях будуть представлені експозиції робіт майстрів-лемків. Також буде понад 10 павільйонів, де пригощатимуть стравами традиційної лемківської кухні", – розповів один з організаторів фестивалю, голова обласного товариства "Лемківщина" Олександр Венгринович.

Також гості заходу зможуть відвідати майстер-класи з ковальства і гончарства, містечко спорту та ігор, обіцяють цікаві анімації і для дітей.

Організатори очікують, що на фестиваль "Дзвони Лемківщини" приїде 30 тис. людей, в тому числі і з-за кордону.

"Приїдуть лемки з Франції, Німеччини, Бельгії. На фестиваль приїжджає наша знаменита співачка з Америки – Аничка. Будуть також гості з Словаччини та Польщі", – зазначив Венгринович.

Цьогоріч для зручності гостей спеціально збільшили територію автостоянки, яка діятиме поруч.