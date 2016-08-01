На об’їзній дорозі Тернополя водій спричинив аварію трьох автомобілів і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора близько 20 год.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце пригоди встановила, що водій автомобіля «Audi A6» неподалік села Гаї Шевченківські Тернопільського району порушив правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну смугу і врізався в автомобіль «Citroen Jumpy», після чого в два автомобілі ще врізався «Mercedes-Benz 350S».

В результаті удару до хірургічного відділення дитячої лікарні госпіталізували неповнолітню дівчину – пасажира «Citroen Jumpy». У неї закрита черпно-мозкова травма, струс головного мозку, гематоми та садна.

Водій “Audi A6″ з місця пригоди втік.

Правоохоронцям вдалося встановити, що належить автомобіль жителю Черкаської області, а от хто був за кермом на момент ДТП наразі з’ясовують слідчі.