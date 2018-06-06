На Тернопільщині поліція тепер зупинятиме водіїв, навіть якщо вони нічого не порушили

В поліції пояснюють, що у період реформування міліції і ліквідації підрозділів ДАІ, а також допоки розпочала функціонувати в окремих обласних центрах патрульна поліція, яка на Тернопільщині запрацювала аж в березні, дещо бракувало належної уваги до того, що робиться на дорогах. І це вплинуло на поведінку водіїв, в тому числі щодо зловживання алкоголем.

Якщо минулого року за 7 місяців в області було зафіксовано 43 аварії з вини нетверезих водіїв, то цього року уже 87.

«Випити можна – головне не порушувати»

«Водії побачили, що без поважних причин їх уже не зупиняють. І в них з’явилося переконання, що можна сісти за кермо навіть в стані сп’яніння, головне тільки не порушити правила і тоді тебе не зупинять», – каже начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Відтак в поліції обіцяють із збільшенням кількості патрулів зупиняти водіїв, навіть якщо вони нічого не порушували – просто, «щоб привітатися» і вручити пам’ятку водію про те, що необхідно дотримуватися правил дорожнього руху. Принагідно будуть звертати увагу на стан водія.

З метою профілактики аварійності кількість патрульних на місяць збільшать удвічі за рахунок залучення до регулювання дорожнього руху інших поліцейських, не лише з служби превентивної діяльності.

«Колись це було проблематично – треба було мати спеціальний дозвіл для доступу до відповідної бази. Зараз я маю повноваження будь-якого поліцейського – слідчого, оперативника, дільничного – залучити до регулювання дорожнього руху. Тому є можливість оперативно збільшиити кількість патрулів та нарядів», – зазначив Олександр Богомол.

За його даними, головною причиною аварій в області є перевищення швидкості. Загалом за 7 місяців сталося 1 048 ДТП, що на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас зменшилась кількість ДТП із загиблими. Якщо за 7 місяців 2015 року загинуло 43 особи, то цьогоріч – 33.

Одна з причин аварій – незадовільний стан доріг

Окрім перевищення швидкості до ДТП призводять відсутність розмітки, погані дороги, відсутність належних знаків, зазначає начальник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк.

Частково міська рада відреагувала на численні приписи патрульних і провела ямковий ремонт, подекуди нарешті з’явилася розмітка на дорогах міста.

«Після проведеної нами перевірки додатково встановлено 134 дорожні знаки, нанесено розмітку на 43 км доріг, досі без розмітки – ще 10 км, хоча це вже мало бути зроблено. Ми склали 3 адмінпротоколи у зв’язку з тим, що не виконано 99 наших вимог та 11 приписів. Але штрафи там незначні», – озвучив ситуацію Володимир Струк.

На проблемні ділянки на дорогах звертають керівництву міста і тернополяни. Зокрема, жителі міста підтримали петицію щодо проведення капітального ремонту на об’їзній Тернополя і доведення її до такого рівня, як об’їзна Львова.

У відповіді на петицію мерія визнала проблему, однак вказала, що цього року капремонт не передбачений через барк коштів.

«Для виконання робіт з капітального ремонту об’їзної дороги в Тернополі необхідно поетапне виконання, а саме в першу чергу ділянка вул. С. Будного від вул. Митрополита Шептицького (включаючи перехрестя) до вул. Карпенка та ділянка вул. С. Будного в районі «Білий замок». Для цього необхідно замовити відповідну проектно-кошторисну документацію. Одночасно зазначаємо, що у зв’язку із обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету на 2016 р. управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології заплановано виконати роботи при виділенні відповідних коштів у 2017 році», – йдеться у відповіді на петицію за підписом заступника міського голови Владислава Стемковського.

Також поліцейські для попередження травмувань людей домоглися покращення освітлення на пішохідних переходах у Тернополі, а також в місцях концентрації ДТП.

У таких місцях, за потреби, також встановили «лежачих поліцейських». На магістральних дорогах, де таку конструкції встановлювати не можна, поблизу пішохідних переходів на дорозі нанесли гумові смужки, які створюють шумові ефекти і концентрують увагу водія.

«Загалом у Тернополі є 8 місць, де систематично ставалися дорожньо-транспортні пригоди. Після проведених заходів в цих місцях цього року трапилася лише одна ДТП», – розповів про досягнуті результати Володимир Струк.

Водночас він додав, що зумовлюють аварійні ситуації не лише водії, а й пішоходи, а ще – велосипедисти. Останні, мовляв, подекуди їздять як їм заманеться, думають лише по себе й іноді навіть примудряються підрізати автомобілі та громадський транспорт.

Порушення правил пішоходами патрульні фіксують щодня, однак через невеликі штрафи бажаного порядку навести ще не вдалося.

«Днями оштрафували батьків, дитина яких вибігла на дорогу і спричинила аварійну ситуацію. Дорослі повинні розуміти, що вони несуть відповідальність за своїх дітей. Є пішоходи, які на нерегульованих переходах виходять на дорогу, розмовляючи по мобільному телефону, і навіть не дивляться, що в цей момент відбувається», – описав порушення Володимир Струк.

Правоохоронці розраховують, що впродовж місяця вдасться дисциплінувати як водіїв, так і пішоходів. Якщо вжиті заходи не дадуть очікуваних результатів, місячник доведеться продовжити.