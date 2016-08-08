На Тернопільщині посол Бельгії презентував виставку, присвячену Бельгійському автобронедивізіону

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, виставка присвячена 100-річчю Бельгійського автобронедивізіону, який брав участь у боях на території України під час Першої світової війни.

Презентував виставку надзвичайний і повноважний посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

«Рівно 100 років тому саме тут мали свій штаб 400 бельгійських хлопців. Тому виставка – це насамперед вшанування пам`яті про кожного з них», - сказав Якобс.

У свою чергу голова Тернопільської ОДА Стапен Барна зазначив, що Тернопільщина другий рік поспіль з особливою активністю налагоджує міжнародну співпрацю.

«Історія – вчителька життя. Через 100 років ми маємо можливість проникнутися історією Збаража і Тернопілля, коли бельгійський автобронедивізіон творив спільну історію з нашими земляками. Зараз наше завдання – налагоджувати активну співпрацю з бельгійцями не тільки в гуманітарній, а й економічній сфері. Маємо чудову практику, коли бельгійські компанії реалізовують у нашій області інвестиційні проекти. Одне з найуспішніших підприємств – це «Ватра-Шредер», яке працює на ринку не тільки Тернопільщини, а й всієї України», – сказав Барна.

Бельгійський автобронедивізіон брав участь у бойових діях у Західній Україні і в Києві між 1916 і 1918-ми роками. У 1916 році штаб бронедивізіону був розміщений у Збаражі, в будинку тодішнього спортивного товариства «Сокіл», де зараз знаходиться будинок культури.

Виставка показує весь шлях, який пройшли бельгійські вояки в Україні під час Першої світової війни.

Вона діятиме до 31 серпня.