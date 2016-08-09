У Тернополі 8-річний хлопчик вкрав гроші у батьків і пішов купувати мобільний телефон

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, хлопчик гуляв бульваром Шевченка. У руках він тримав дві купюри по 500 гривень.

Читайте такожНа Тернопільщині поліція тепер зупинятиме водіїв, навіть якщо вони нічого не порушили

Спершу він не хотів нічого розповідати інспекторам. Але патрульним вдалося розговорити хлопчика і розпитати номер телефону до сестри. Коли прийшла дівчина, з’ясувалося, що батьки поїхали до села. Хлопчик знав, де вони ховають гроші, дістав зі сховку дві купюри і пішов купувати собі мобільний телефон.

Патрульні провели профілактичну бесіду дівчиною і попросили надалі краще наглядати за братом.