У Тернополі патрульні затримали водія, котрий перевозив у рукаві наркотики

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, інспектори зупинили на вулиці Стецька автомобіль «Жигулі», у якого не горів один з габаритних вогнів. Під час спілкування з водієм патрульні помітили, що він поводиться дивно. У нього була сповільнена мова і рухи, а також звужені зіниці, що вказувало на те, що чоловік перебуває під дією наркотиків. Окрім того, з рукава чоловіка випав папірець із речовиною, схожою на наркотичну. Наркотики патрульні виявили і на передньому сидінні автомобіля. Відтак, правоохоронці запросили водія до наркодиспансеру для освідування, але він відмовився, чим визнав свою вину.

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Полісмени склали протокол на чоловіка за керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння та винесли постанову за несправний лівий габарит.

За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин розпочато кримінальне провадження.