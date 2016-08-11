На Тернопільщині шахрай, представившись поліцейським, виманив у пенсіонерки 15 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, невідомий зателефонував до жительки Нового Села, що у Збаразькому районі, і представившись поліцейським, розповів, що її син скоїв ДТП. Зловмисник заявив, що аби допомогти синові уникнути кримінальної відповідальності, необхідно перевести на вказаний рахунок у банку 15 тисяч гривень.

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Пенсіонерка зібрала кошти і поїхала у Збараж, де з найближчого відділення банку перерахувала суму на рахунок, вказаний шахраєм. Коли потерпіла дізналася, що її син не причетний до жодного ДТП, звернулася до правоохоронців.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).