У Тернополі юнак фасував наркотики, поки його мама відпочивала на морі

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в результаті обшуку у помешканні тернополянина виявили 17 паперових згортків та пакет з подрібненою наркотичною речовиною рослинного походження, поліетиленовий пакет з частинами стебел та листя рослин, зовні схожих на марихуану, та дві обрізані пластикові пляшки із нашаруванням речовини темного кольору зі специфічним запахом.

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Молодий чоловік запевнив, рослини конопель він знайшов у селі Біла Тернопільського району і зберігав виключно для власного вживання. Як зазначили у поліції, правоохоронці сумніваються у правдивості слів юнака, оскільки товар був розфасований у великій кількості.

Під час дачі пояснень тернополянин вів себе неадекватно, тому його доправили до медичного закладу. З’ясувалося, що хлопець перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України.