На Тернопільщині виявили підпільний цегельний завод

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, підпільне виробництво знаходилося у напівзруйнованому цегельному заводі на околиці одного з сіл у Кременецькому районі.

Під час огляду території співробітники спецслужби виявили шістдесят тисяч цеглин, які ділки реалізовували місцевим забудовникам. Для потреб виробництва зловмисники розкопали поруч із заводом нелегальний кар’єр для видобутку глини. За висновками експертів, завод міг виготовляти до трьохсот тисяч цеглин щомісяця вартістю майже півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.