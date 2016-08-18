На Тернопільщині виявили підпільний цегельний завод
11:39, 18 серпня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність підпільного цегельного заводу, який використовував сировину з нелегального кар’єру.
Фото прес-центру СБУ
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, підпільне виробництво знаходилося у напівзруйнованому цегельному заводі на околиці одного з сіл у Кременецькому районі.
Фото прес-центру СБУ
Під час огляду території співробітники спецслужби виявили шістдесят тисяч цеглин, які ділки реалізовували місцевим забудовникам. Для потреб виробництва зловмисники розкопали поруч із заводом нелегальний кар’єр для видобутку глини. За висновками експертів, завод міг виготовляти до трьохсот тисяч цеглин щомісяця вартістю майже півмільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.
Фото прес-центру СБУ
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