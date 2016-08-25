На Тернопільщині встановили нові туристично-інформаційні дорожні вказівники.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, перші два оновлені вказівники встановили в рамках Програми розвитку туризму на 2016-2020 роки на в’їзді в Кременець з боку Рівненської області та зі сторони Тернополя.

«Зараз питання знаків є надзвичайно актуальним. Багато областей України намагаються встановлювати спеціальні туристичні вказівники і наш край не є винятком. Ми розпочали реалізацію цієї ініціативи з Кременця, адже траса Дубно-Тернопіль є стратегічною, нею проїжджає надзвичайно великий потік людей на відпочинок в Буковель. Тому, з метою привернення уваги транзитних туристів і для розвитку туристичної інфраструктури і були встановлені такі дорожні вказівники», – зазначив начальник відділу туризму Тернопільської облдержадміністрації Назар Яворський.

Особливістю встановлених інформаційно-туристичних знаків є їхній великий формат. На них зображено найвизначніші історико-культурні об’єкти Кременеччини.

Вказівники покрито спеціальною світло-відбивною плівкою, що дозволить бачити їх навіть в темноті. «Це допоможе максимально популяризувати для автомандрівників туристичні об’єкти нашого краю», – переконаний Яворський.

Заплановано, що невдовзі аналогічні знаки з’являться і біля інших райцентрів області.