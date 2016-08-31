На Тернопільщині затримали 28-річного чоловіка, який виростив більше тисячі рослин коноплі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аби замаскувати наркотичну рослину, чоловік вирощував його посеред насаджень кукурудзи.

Правоохоронцям вдалося виявити незаконні посіви та їх власника саме в момент, коли той зривав коноплі та складав у рюкзак.

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Як стверджує підозрюваний, зілля він вирощував для власного вживання.

Загалом працівники поліції вилучили понад тисячу рослин.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 310 ККУ (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).