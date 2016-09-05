На Тернопільщині нетверезий водій вдарив поліцейського ногою в обличчя

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у Ланівцях.

Читайте такожСьогодні на Тернопільщині День жалоби за загиблим в АТО земляком

Близько п’ятої години група швидкого реагування Ланівецького відділення поліції виїхала на повідомлення про те, що містом на автомобілі їздить нетверезий молодий чоловік. На вул. Грушевського в райцентрі було затримано водія в стані алкогольного сп’яніння.

21-річний ланівчанин був доставлений в районну лікарню для проведення медичного освідчення.

В приміщенні приймального відділення зловмисник наніс удар ногою в обличчя поліцейському. В результаті 30-річний старший сержант поліції отримав травму м’яких тканин обличчя.

Щодо нападника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (умисне заподіяння працівникові правоохоронного тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).