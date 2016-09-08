За добу у Тернополі патрульні виявили 5 нетверезих водіїв.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, спочатку екіпажу патрульної поліції надійшло повідомлення, що на вул. Тарнавського водій Audi 80 розпиває спиртні напої в автомобілі.

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Прибувши на місце події, полісмени виявили вказаний автомобіль, який виїжджав з двору. Полісмени зупинили його. Водій мав усі ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти освідчення на вміст алкоголю в крові ін відмовився.

Відповідно на водія патрульні склали протокол ст.130 КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Того ж дня поліцейські склали ще 4 протоколи за керування у нетверезому стані – водію мотоцикла Yamaha, а також автомобілів Жигулі, Daewoo Nubira та Ford Kuga.