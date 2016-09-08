За добу у Тернополі патрульні виявили 5 нетверезих водіїв

20:07, 08 вересня 2016
Тернопіль
143 0

За добу у Тернополі патрульні виявили 5 нетверезих водіїв.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, спочатку екіпажу патрульної поліції надійшло повідомлення, що на вул.  Тарнавського водій Audi 80 розпиває спиртні напої в автомобілі.

Читайте такожНа Тернопільщині нетверезий водій вдарив поліцейського ногою в обличчя

Прибувши на місце події, полісмени виявили вказаний автомобіль, який виїжджав з двору. Полісмени зупинили його. Водій мав усі ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти освідчення на вміст алкоголю в крові ін відмовився.

Відповідно на водія патрульні склали протокол ст.130 КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Того ж дня поліцейські склали ще 4 протоколи за керування у нетверезому стані – водію мотоцикла Yamaha, а також автомобілів Жигулі, Daewoo Nubira та Ford Kuga. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter