У Тернополі невідомі побили до смерті 80-річного чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, встановлено, що в квартирі будинку на вулиці Миру родичі виявили мертвим 80-річного тернополянина.

Численні гематоми на тілі свідчили, що чоловіка побили до смерті, що підтвердили судмедексперти.

Медики констатували, що пенсіонер помер від масивної внутрішньо-тканинної кровотечі, спричиненої численними травмами.

За фактом злочину відкрите кримінальне провадження згідно ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Правоохоронці встановлюють усі детальні смерті чоловіка.