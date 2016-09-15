У Тернополі невідомі побили до смерті 80-річного чоловіка
15:30, 15 вересня 2016Тернопіль
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Тіло пенсіонера виявили в квартирі його родичі.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, встановлено, що в квартирі будинку на вулиці Миру родичі виявили мертвим 80-річного тернополянина.
Численні гематоми на тілі свідчили, що чоловіка побили до смерті, що підтвердили судмедексперти.
Медики констатували, що пенсіонер помер від масивної внутрішньо-тканинної кровотечі, спричиненої численними травмами.
За фактом злочину відкрите кримінальне провадження згідно ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Правоохоронці встановлюють усі детальні смерті чоловіка.
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