На Тернопільщині неповнолітній зрізав понад 100 метрів телефонного кабелю

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про крадіжку 106 метрів підвісного телефонного кабелю в селі Красне Гусятинського району надійшло учора від механіка лінійних споруд "Укртелеком".

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При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що до злочину причетний місцевий житель, 1998 року народження.

Встановлено, що вночі він вилазив на дерев'яні опори і знімав з них телефонний кабель. Сума завданих збитків склала 1,1 тис грн.

Хлопець у скоєному зізнався. Частину кабелю він встиг уже обпалити, аби здати на металобрухт.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 ККУ (крадіжка).