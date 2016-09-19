Тернопільщина залишається лідером у проведенні реформи децентралізації в Україні - Барна

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час презентації у Вінниці програми з підтримки децентралізації в Україні «U-LEAD з Європою» заявив голова ТОДА Степан Барна.

«На сьогодні в області вже функціонують 26 об’єднаних територіальних громад. Цьогоріч ще 12 громад області прийняли рішення про об’єднання. Таким чином з 38 об’єднаними територіальними громадами Тернопільщина зберігає свої лідерські позиції в проведенні реформи децентралізації в Україні», – підкреслив Барна.

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Також у презентації програми «U-LEAD з Європоювзяли участь керівник регіонального Офісу реформ (U-LEAD) у Тернопільській області Віктор Литвинчук, Шумський міський голова Володимир Плетюк.

Довідка УНІАН. Програма U-LEAD передбачає удосконалення адміністративних послуг на місцевому рівні та посилення спроможності реалізації політики реформ ключовими суб’єктами на національному, регіональному та місцевих рівнях. На місцевому рівні планується створення та реконструкція до 600 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також проведення 1,8 тис. тренінгів для їх співробітників. Бюджет програми становить 102 млн. євро. Її реалізація розрахована на період з 2016 до 2020 року.

Програма передбачає розробку механізму інституційної підтримки, зокрема, створення Центрального Офісу реформ (ЦОР) на національному рівні та центрів розвитку місцевого самоврядування в усіх 24 областях.

Також U-LEAD проведе мінімум 600 тренінгів і консультацій по всій території України для поліпшення комунікаційних та управлінських навичок держслужбовців на місцевому, регіональному та національному рівнях.