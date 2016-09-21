На Тернопільщині затримали трьох юнаків, які систематично обкрадали односельців

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора про крадіжку скутера до поліції повідомив житель селища міського типу Велика Березовиця Тернопільського району. Потерпілий розповів, що у його малолітнього сина невідомий силою забрав ключі і поїхав в невідомому напрямку.

Уже через кілька годин поліцейські знайшли моторолер біля одного з ресторанів Тернополя і доправили його на арештмайданчик. Невдовзі правоохоронці розшукали та встановили особу крадія.

Зловмисником виявився 17-річний житель Великої Березовиці. Неповнолітній злодій зізнався у викраденні скутера.

У ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили причетність підозрюваного і до скоєння інших злочинів.

Виявилося, що неповнолітній разом зі своїми 19-ти та 22-річними друзями крали на вулицях села велосипеди і продавали їх за безцінь своїм родичам і друзям.

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Згодом вони почали проникати у господарські приміщення селян, ламаючи замки, і забирали все цінне: велосипеди, електроінструменти тощо.

Загалом задокументовано 8 крадіжок, внаслідок яких потерпілі отримали збитки на 35 тис. грн.

За фактами скоєних злочинів відкрито кримінальні провадження за ч. 1 та 3 ст. 185 КК України (крадіжка).

Наймолодшому крадієві ще інкримінують ще ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).