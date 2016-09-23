Тернопільщина за 8 місяців перевиконала план з наповнення бюджету на 124,5 % – ОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, досягнути таких показників вдалося зокрема і завдяки змінам у Бюджетному кодексі України, а також збільшенню заробітної плати громадян.

«За період з січня по серпень нинішнього року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 1,355 млрд грн власних доходів. Податку та збору на доходи фізичних осіб отримано 745,2 млн грн», — повідомив директор департаменту фінансів Тернопільської облдержадміністрації Степан Скибиляк.

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За його словами, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшилися на 259,5 млн грн (53,4%) за рахунок змін в Бюджетному кодексі України (введення ставки оподаткування – 18%). Крім того, завдяки збільшенню розміру мінімальної заробітної плати, досягнуто приросту на 124,2 млн грн.

За даними Скибиляка, річний план в області виконали 235 місцевих бюджетів. Ще 463 місцевих бюджетів перевиконали план наповнення загального фонду, понад план отримано 267,6 млн грн (95,5%).

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«Якщо провести паралель з аналогічним періодом минулого року, то загальний фонд місцевих бюджетів зріс на 436,6 млн грн (47,6%)», – зазначив Скибиляк.

Він також додав, що план з надходжень від податку на майно перевиконано на 136,2% – в бюджет надійшло 180,1 млн грн.