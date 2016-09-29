У Тернополі нетверезий 27-річний водій спричинив зіткнення з трьома автомобілями
10:56, 29 вересня 2016Тернопіль
107 0
Під час освідчення винуватця аварії у нього виявили в крові 1,56 проміле алкоголю.
Фото прес-служби патрульної поліції Тернополя
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, водій Mercedes Vito зіткнувся з Hyundai Matrix, Citroen C4 та Daewoo Nexia.
Патрульні під час освідчення винуватця аварії виявили у нього в крові 1,56 проміле алкоголю.
Читайте такожУ Тернополі після погоні затримали нетверезого водія, який на великій швидкості спробував втекти від патрульних
На водія інспектори склали протоколи за ст. 124 (спричинення ДТП) та 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).
Окрім того, винесли постанову за ст.126 КУпАП (керування без відповідних документів).
Фото прес-служби патрульної поліції Тернополя
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter