У Тернополі нетверезий 27-річний водій спричинив зіткнення з трьома автомобілями

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, водій Mercedes Vito зіткнувся з Hyundai Matrix, Citroen C4 та Daewoo Nexia.

Патрульні під час освідчення винуватця аварії виявили у нього в крові 1,56 проміле алкоголю.

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На водія інспектори склали протоколи за ст. 124 (спричинення ДТП) та 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).

Окрім того, винесли постанову за ст.126 КУпАП (керування без відповідних документів).