СБУ затримала тернополянина, який налагодив контрабанду шпіонських приладів

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, житель Тернополя організував закупівлю та подальший збут «GSM- мікрофонів», що використовуються для прихованого аудіо-стеження та збору інформації. Мініатюрні прилади стеження чоловік купував у країнах Азії та контрабандою переправляв їх в Україну під виглядом різноманітних пристроїв побутового призначення.

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У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці здійснили оперативну закупку спецзасобів, придбавши у тернополянина три датчика звуку, які правопорушник приховав від митного контролю. Аналогічні прилади вилучили силовики і під час обшуку у його помешканні.

Слідчими УСБУ в Тернопільській області зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.