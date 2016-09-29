У Тернополі двоє чоловіків намагалися продати кулемет Калашникова і протитанковий гранатомет (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронці впродовж місяця перевіряли інформацію про намір двох осіб продати зброю.

Поліцейські встановили, що 30-літні чоловіки неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

Читайте такожУ Тернополі нетверезий 27-річний водій спричинив зіткнення з трьома автомобілями

28 вересня у їхніх помешканнях були проведені обшуки, під час яких виявили та вилучили кілька десятків різнокаліберних набоїв, ручний кулемет Калашникова, протитанковий гранатомет РПГ-22, ніж та глушник.

Чоловіків затримали відповідно до статті 208 КПК України. Їм інкримінують статтю 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).