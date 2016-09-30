На Тернопільщині 2 жовтня відбудеться перший медовий фестиваль-ярмарок

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, в рамках заходу відбудеться обласний дитячо-юнацький конкурс творчості «Мистецький вулик» в трьох номінаціях: вокальне мистецтво, хореографія та мистецтво слова.

Читайте такожУ Тернополі двоє чоловіків намагалися продати кулемет Калашникова і протитанковий гранатомет (фото)

Окрім цього під час фесту відбудуться богатирські забави, змагання з вправності водіння мотоблоку, майстер-класи народних умільців з відливання свічок натуральним воском, плетіння з соломи, квілінг, виготовлення старосвіцьких бандур, виступи вуличних музикантів.

Завершить програму гала-концерт переможців конкурсу «Мистецький вулик» за участю гостей фестивалю: художнього народного колективу дитячого ансамблю пісні і танцю “Світанок” (м. Київ) та хореографічного юнацького колективу «Оксамит» (м. Рівне).

Захід має на меті дати поштовх для відродження пасічництва на Бережанщині як одного з традиційних українських промислів.