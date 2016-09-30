У Тернополі водій позашляховика на пішохідному переході збив двох людей

Як повідомили УНІАН в Патрульній поліції Тернополя, ДТП трапилося учора близько 21 год на вул. С. Будного на нерегульованому пішохідному переході.

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41-річний водій Ford Kuga здійснив наїзд на 45-річного чоловіка та його 22-річного сина.

Патрульні відразу виїхали на місце події, викликали швидку та слідчо-оперативну групу.

Потерпілих доправили в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги. За попередніми даними, у батька – струс головного мозку, політравма, закрита травма хребта, закрита травма грудної клітки, а в сина – перелом кісток лівої ступні та травматичний шок.

Водія патрульні передали слідчим міськвідділу Національної поліції.