У Тернополі водій, втікаючи від патрульних, злетів у кювет (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора на вул. Л. Курбаса патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого при повороті не ввімкнув світловий сигнал. Інспектори спробували зупинити водія, однак той проігнорував їхню вимогу та почав тікати.

Патрульні почали переслідувати автомобіль, який на великій швидкості рухався у напрямку Об’їзної. На якусь мить охоронці порядку втратили авто з поля зору, але невдовзі побачили, що BMW з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП постраждав пасажир, якого довелося шпиталізувати.

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Водія патрульні передали слідчим міськвідділу Національної поліції.

Автомобіль евакуйовано на арештмайданчик.