У центрі Тернополя відкрили пам'ятну дошку вокалісту рок-гурту "Брати Гадюкіни"

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли представники міської влади та громадськості.

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Дошка містить зображення Кузьмінського і коротку інформацію про нього, а також QR-код, з допомогою якого вже можна отримати більше даних про вокаліста «Братів Гадюкіних».

Кузьмінського вшанували як автора пісні «Фане місто Тернопіль», завдяки якій за Тернополем закріпився бренд «файне місто».

«Майже кожне місто в Україні має свою визначеність у назвах, наприклад, Полтава - місто галушок, перша столиця - це Харків, інтелектуальна столиця - це Львів, а Тернопіль - файне місто. І таке воно одне. Коли міська рада підписувала угоду з гуртом «Брати Гадюкіни» про передачу прав на композицію «Файне місто Тернопіль», то йшлося власне про використання фрази «Файне місто», –розповів під час відкриття дошки начальник управління культури та мистецтв Олександр Смик».

Дошка лідеру гурту «Брати Гадюкіни» – друга анотаційна дошка у Тернополі, присвячена конкретній особі. Перша була відкрита цього року на замку засновнику міста Яну Амору Тарновському.

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Анотаційні дошки у Тернополі також розміщені на «Універмазі», де колись був розташований Парафіяльний костел Пресвятої Діви Марії Неустанної помочі, на фасаді бул. Шевченка, 23, поруч якого була тернопільська ратуша, на вул. Опільського, 1, де знаходився Єзуїтський костел, на приміщенні Тернопільської міської ради.

З допомогою QR-кодів туристи можуть почерпнути інформацію про ці історичні будівлі, більшість з яких не збереглася, а також побачити на дошках, як вони колись виглядали.