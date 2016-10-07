На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій вантажівки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік села Воля Теребовлянського району.

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Правоохоронці, які виїхали на місце виклику, встановили, що житель Підволочиська, керуючи вантажним автомобілем марки “Іффа В 50″, перевозив дошки.

На автодорозі Мишковичі-Дружба між селищем Микулинці та селом Воля, їдучи згори, він не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся.

В результаті автопригоди водій отримав смертельні травми.

Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 285 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть).