На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій вантажівки
Водій не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік села Воля Теребовлянського району.
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Правоохоронці, які виїхали на місце виклику, встановили, що житель Підволочиська, керуючи вантажним автомобілем марки “Іффа В 50″, перевозив дошки.
На автодорозі Мишковичі-Дружба між селищем Микулинці та селом Воля, їдучи згори, він не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся.
В результаті автопригоди водій отримав смертельні травми.
Автомобіль помістили на арештмайданчик.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 285 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть).