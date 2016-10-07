Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області за 9 місяців склали 1,5 млрд грн

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тенопільській області, це на 251,5 млн грн (17%) більше від очікуваного та на 482,4 млн грн (32%) більше за відповідний період минулого року.

Зокрема, у вересні доходи місцевих бюджетів склали 187,3 млн грн. Порівняно з минулорічним вереснем забезпечено приріст надходжень на 32,1 млн грн або на 44,8%.

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Зі сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 863,3 млн грн, додатково забезпечено надходження 148,9 млн грн. Суб’єкти малого підприємництва сплатили 193 млн грн єдиного податку, що на 35,8 млн грн більше від очікуваного.

Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів з початку 2016 року склали 182,4 млн грн, додатково місцеві бюджети отримали 3,4 млн грн. Прогнозний показник виконано на 101,9%.