На Тернопільщині 11-річна школярка викрала з чужої кредитної картки 3 тисячі гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався цього тижня у Козівському районі.

Власник кредитки звернувся в поліцію із заявою, що з його рахунку зняли 3 тис грн.

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Невдовзі правоохоронці встановили, що школярка на вулиці знайшла кредитну картку чоловіка, після чого поповнила чужими грошима мобільний собі, сестрі та мамі.

Поліцейські пояснили дитині що її дії є крадіжкою та розповіли про відповідальність за подібні вчинки.

Покарання 11-річна школярка не понесе.

Водночас її батькам довелося повернути потерпілому усі кошти.