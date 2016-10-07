На Тернопільщині екс-мера Почаєва за підробку документів засудили до 2 років обмеження волі

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс учора Кременецький районний суд.

Згідно з вироком, колишнього міського голову, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, засуджено до 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування на державних чи комунальних підприємствах, установах організаціях пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 2 роки. Окрім цього його оштрафовано у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В суді було доведено, що державний службовець, діючи в інтересах третіх осіб, підробив рішення сесій міськради щодо земельних питань, завдяки чому на користь фізичних осіб було незаконно відчужено земельні ділянки у Почаєві загальною площею 4,5 га.