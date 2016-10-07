У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП
16:44, 07 жовтня 2016Тернопіль
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Алкотестер виявивий в крові водія 2,45 проміле алкоголю.
Фото прес-служби патрульної поліції Тернополя
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора близько 17 год на вул. Об’їзній 30-річний водій автомобіля ВАЗ-2108 не впорався з керуванням і зіткнувся з Opel Vectra.
Екіпаж патрульної поліції, якраз саме проїжджав повз, з’ясував, що ніхто з водіїв тілесних ушкоджень не отримав.
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При цьому у водія ВАЗу інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер підтвердив підозри поліцейських, виявивши в крові водія 2,45 проміле алкоголю.
Патрульні склали щодо нього протоколи за ст.124 (ДТП) та ст.130 (керування у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Також у чоловіка вилучили посвідчення водія.
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