У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора близько 17 год на вул. Об’їзній 30-річний водій автомобіля ВАЗ-2108 не впорався з керуванням і зіткнувся з Opel Vectra.

Екіпаж патрульної поліції, якраз саме проїжджав повз, з’ясував, що ніхто з водіїв тілесних ушкоджень не отримав.

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При цьому у водія ВАЗу інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер підтвердив підозри поліцейських, виявивши в крові водія 2,45 проміле алкоголю.

Патрульні склали щодо нього протоколи за ст.124 (ДТП) та ст.130 (керування у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Також у чоловіка вилучили посвідчення водія.