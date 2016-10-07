У Тернополі 10 жовтня розпочнеться опалювальний сезон

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

У розпорядження вказано, що за прогнозом Гідрометцентру у найближчі дві доби буде спостерігатися суттєве зниження температури повітря до мінусового значення.

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Виходячи з того, що впродовж трьох днів середньодобова температура буде меншою ніж +8 градусів й було прийнято рішення розпочинати опалювальний сезон.

«Хочу попросити усіх тернополян у понеділок та вівторок відчиняти двері помешкань аварійним службам КП «Тернопільтеплокомуненерго» для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання», – цитує Надала прес-служба міськради.