На Тернопільщині 46-річний племінник викрав в свого дядька мотоцикл та автомобіль
10:53, 10 жовтня 2016Тернопіль
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Допоки господаря не було вдома, злодій, розбивши віконну шибу, проник всередину та викрав електричні інструменти й господарський інвентар.
На Тернопільщині племінник обікрав свого дядька / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка сталася в селі Лука Монастириського району.
До поліції із заявою звернувся 65-річний місцевий мешканець, який повідомив, що його родич викрав у нього техніку та цінні речі.
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Допоки господаря не було вдома, злодій, розбивши віконну шибу, проник всередину та викрав електричні інструменти й господарський інвентар.
Знайшовши ключі від гаража, він ще вкрав звідти мотоцикл та автомобіль ВАЗ-2103.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).
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