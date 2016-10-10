У Тернополі нетверезий іноземець без водійських прав збив перехожу

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, ДТП сталася учора на вул. Микулинецькій.

За даними патрульних, нетверезий водій-іноземець, керуючи автомобілем Peugeot, здійснив наїзд на перешкоду.

У нього в крові виявили 1,54 проміле алкоголю.

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На водія інспектори склали протокол за ст. 130 (керування у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 124 (ДТП) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

На власника автомобіля інспектори теж склали протокол за те, що він передав право керування транспортним засобом особі у стані алкогольного сп’яніння. Власник авто, як виявилося, теж був у нетверезому стані.

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Автомобіль патрульні помістили на арештмайданчик.

Загалом учора інспектори виявили 9 водіїв у стані сп’яніння: двоє перебували у стані наркотичного сп’яніння, ще семеро – алкогольного.