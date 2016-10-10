На Тернопільщині керівник комунального підприємства отримав 2 роки тюрми через хабар в 30 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідну ухвалу виніс 7 жовтня Тернопільський міськрайсуд.

У суді було доведено, що директор комунального підприємства облради «Архбудсервіс» у липні 2015 року переконав підприємця-підрядника, у необхідності передачі коштів нібито для чиновників міськради за сприяння у подальшому фінансуванні робіт з утеплення двох житлових багатоквартирних будинків.

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Насправді посадовець сам придумав схему привласнення 30 тис. грн та не збирався ці гроші нікому передавати.

Підприємець, який займався термомодернізацією будинків, звернувся до правоохоронців із заявою про вимагання у нього грошей. Керівник комунального підприємства був затриманий під час одержання ним 30 тис. грн неправомірної вигоди.

Погодившись із позицією прокурора, суд визнав винним обвинуваченого за ч.1 ст.190 КК України , за ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч.1 ст.369 КК України та призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.