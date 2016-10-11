У Тернополі затримали злодія, який викрав гроші з салону авто

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора житель смт. Гримайлів Гусятинського району приїхав на автомобілі в Тернопіль.

Коли він з дружиною зайшов у магазин на вул. Крушельницької, на брелоку спрацювала сигналізація.

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Чоловік вибіг з магазину і побачив, що в автомобілі розбите вікно, а поруч невідомий чоловік з його барсеткою, в якій було 100 доларів та особисті речі.

Водій наздогнав зловмисника, але той вдарив переслідувача і побіг далі. Впіймати грабіжника допомогли перехожі.

Поліцейські, які прибули на місце виклику, встановили, що затриманий – раніше судимий мешканець Херсонщини, громадянин України грузинської національності .

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за грабіж, поєднаний з насильством.

Наразі злодій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.