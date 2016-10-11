На Тернопільщині викрили виробництво підробного алкоголю

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, фальсифікат розливали у приватному домоволодінні в антисанітарних умовах у пляшки, що вже були у користуванні. Поверх них організатори виробництва наклеювали підроблені марки акцизного податку.

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Під час обшуку виявлено та вилучено 243 пляшки фальсифікованих алкогольних напоїв, 23 л спирту, знаряддя для виготовлення та упакування фальсифікованих алкогольних напоїв.

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 14,1 тис. грн.

За фактом незаконного виробництва підакцизної продукції відкрито кримінальне провадження.