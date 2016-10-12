На Тернопільщині відкрили центр надання адміністративних послуг

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли Віце-прем`єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, голова облдержадміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, менеджер проектів Представництва ЄС в Україні Мирослава Дідух, міжнародний менеджер Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” Хендрік ван Зіл, народні депутати від Тернопільщини, голови об`єднаних територіальних громад краю, жителі Шумська.

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«ЦНАП – це обличчя влади, адже сюди звертаються наші громадяни. Тому це обличчя має бути привітне, світле, просте у спілкуванні, доступне до людей. Саме таким, як цей ЦНАП, і має бути обличчя влади. Це не має бути обличчя чиновника, бюрократія і гонитва за непотрібними довідками», – сказав під час відкриття ЦНАПУ Зубко.

Також він висловив сподівання, що у ЦНАПах люди отримуватимуть не тільки адміністративні, а й соціальні послуги.

«Сьогодні ми бачимо, як реформа децентралізації дала шанс для Тернопільщини і Шумського району зокрема. Лише цього року тут освоєно 25 млн грн, а це означає, що ці кошти інвестовано в реконструкцію очисних, ремонт доріг, освітлення, будинків культури. Зараз ми бачимо, що всі 26 громад області перевиконують бюджет – і це від 120% до 190%. Це кошти, які дають можливість вирішувати проблеми людей», – сказав під час виступу Барна.

Очільник краю наголосив, що завдяки відкриттю ЦНАПу понад 21 тис. мешканців Шумської об`єднаної територіальної громади зможуть отримувати якісні послуги.

Тут надаватимуть 90 адміністративних послуг, їх перелік планують розширювати.

Проект реалізували у рамках третьої фази Проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” у Тернопільській області.

Загалом, на створення ЦНАПУ було спрямовано 1,7 млн грн від єврпейських донорів та 1,02 млн грн з місцевого бюджету Шумської ОТГ.

В приміщенні завершено реконструкцію приміщення, ЦНАП забезпечено меблями та сучасною технікою, програмним забезпеченням. Тут працюватиме 10 осіб.

«Ми працюємо в Україні з 2008 року, маємо досвід реалізації багатьох проектів і на Тернопіллі. Я кілька разів відвідав Шумщину і мене вразили люди, які готові працювати, допомагати. Працювати легко, адже є підтримка на місці. У цьому – запорука успіху», – сказав ван Зіл.

Загалом на Тернопільщині функціонує вже 20 ЦНАПів, за 6 місяців цього року через центри було надано понад 73 тис.адмінпослуг.