На Тернопільщині цього року створять ще 11 об’єднаних громад

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відкриття Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Шумській об’єднаній територіальній громаді повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна.

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«Дев`ять з них готові йти на вибори у грудні. Зараз дуже важливо показати, що дає децентралізація. І саме такі події, як відкриття Центру надання адміністративних послуг, який обслуговуватиме майже 21 тис. громадян, яскраво показують це. Це - максимально доступні і якісні послуги на місцях. Завдяки децентралізації наша область отримає нове обличчя», – зауважив Барна.

Він також повідомив, що з метою популяризації позитивного досвіду об`єднаних територіальних громад області на Тернопільщині заплановано провести «Дні громад».

Наразі Тернопільщина є лідером за кількістю створених громад, тут діють 26 об`єднаних територіальних громад.