У Тернополі відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні (фото)

22:26, 14 жовтня 2016
Тернопіль
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На створення та встановлення пам’ятника з міського бюджету було виділено 2,442 млн грн.

Фото пресс-служба городского совета

У Тернополі сьогодні на майдані Героїв Євромайдану відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні.

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Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли керівники міста та області, військові, представники духовенства, політичних та громадських організацій, пересічні тернополяни.

Попередньо на Театральному майдані відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України та свята Покрови, після яких близько тисячі присутніх колоною вирушили центральними вулицями міста на майдан Героїв Євромайдану. Там священики освятили пам’ятник.

Фото пресс-служба городского совета

«Герої Небесної сотні захищали свободу, щоб український народ мав майбутнє. Ми відкриваємо пам’ятник тим, хто боровся і загинув за Україну під час революції Гідності. Також вшановуємо кожного, хто поліг за Україну і бореться за неї зараз», – сказав під час виступу міський голова Сергій Надал.

Фото пресс-служба городского совета

Пам’ятник створили скульптор Роман Вільгушинський та архітектор Іван Жовнич. Висота композиції становить 9 м.

Основа пам’ятника символізує вихор, який оточує фігуру юнака – символ невинної жертви, над яким височіє ангела.

На створення та встановлення пам’ятника з міського бюджету було виділено 2,442 млн грн.

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