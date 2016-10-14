У Тернополі відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні (фото)

У Тернополі сьогодні на майдані Героїв Євромайдану відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні.

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Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли керівники міста та області, військові, представники духовенства, політичних та громадських організацій, пересічні тернополяни.

Попередньо на Театральному майдані відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України та свята Покрови, після яких близько тисячі присутніх колоною вирушили центральними вулицями міста на майдан Героїв Євромайдану. Там священики освятили пам’ятник.

«Герої Небесної сотні захищали свободу, щоб український народ мав майбутнє. Ми відкриваємо пам’ятник тим, хто боровся і загинув за Україну під час революції Гідності. Також вшановуємо кожного, хто поліг за Україну і бореться за неї зараз», – сказав під час виступу міський голова Сергій Надал.

Пам’ятник створили скульптор Роман Вільгушинський та архітектор Іван Жовнич. Висота композиції становить 9 м.

Основа пам’ятника символізує вихор, який оточує фігуру юнака – символ невинної жертви, над яким височіє ангела.

На створення та встановлення пам’ятника з міського бюджету було виділено 2,442 млн грн.