У Тернополі п’яна жінка покусала патрульну

У Тернополі п’яна жінка вкусила за руку патрульну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Тернополя, інцидент стався на вулиці Живова.

У поліцію зателефонувала тернополянка, котра повідомила про конфлікт з іншою жінкою.

Виявилося, що правопорушниця була у стані алкогольного сп’яніння, поводила себе агресивно, лаялася та порушувала громадський спокій. На прохання патрульних припинити хуліганити вона не реагувала, тож полісмени спробували одягти на жінку кайданки. При цьому жінка стала чинити опір і вкусила патрульну за руку.

Правопорушницю затримали. На неї склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Крім того, стосовно жінки розпочато кримінальне провадження за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків.