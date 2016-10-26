На Тернопільщині шахраї представляються податківцями
13:00, 26 жовтня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині до підприємців телефонують шахраї, які представляються податківцями та намагаються виманити гроші.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомили УНІАН у Відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, такі випадки зафіксовані в обласному центрі та деяких районах.
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Шахраї вимагали поповнити рахунки мобільного зв’язку на кілька тисяч гривень або ж перерахувати кошти на вказаний ними банківський рахунок. А у власника одного із закладів громадського харчування вони просили безкоштовно накрити стіл «гостям з Києва».
Зловмисників розшукують правоохоронці.
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