На Тернопільщині шахраї представляються податківцями

Як повідомили УНІАН у Відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, такі випадки зафіксовані в обласному центрі та деяких районах.

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Шахраї вимагали поповнити рахунки мобільного зв’язку на кілька тисяч гривень або ж перерахувати кошти на вказаний ними банківський рахунок. А у власника одного із закладів громадського харчування вони просили безкоштовно накрити стіл «гостям з Києва».

Зловмисників розшукують правоохоронці.