На Тернопільщині машина збила шестирічну дитину
13:02, 26 жовтня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області водій автомобіля «ВАЗ 2106» збив шестирічну дівчинку.
Оформление ДТП / gk-press.if.ua
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, ДТП сталося у селі Курники Тернопільського району.
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За попередніми даними, дитина переходила проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
Дівчинку госпіталізували. Медики зафіксували у неї закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні садна обличчя та забійні рани лобної ділянки.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.
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