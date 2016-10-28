У Тернополі обікрали редакцію місцевого журналу
14:37, 28 жовтня 2016Тернопіль
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Злодії проникли у приміщення вдень, коли в офісі нікого не було.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області, з офісу викрали три ноутбуки із зарядними пристроями та дві сумки від них.
Злодії проникли у приміщення вдень, коли в офісі нікого не було. Вони відчинили двері редакції, підібравши ключ.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).
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