Через сніговий колапс тернополяни завели мову про покарання чиновників і відставку мера

Соцмережі вибухнули критикою на адресу міського голови і міських чиновників, які проявили свою некомпетентність. В дописах люди вимагають покарання винних у сніговому колапсі, дехто – навіть відставки міського голови.

Сьогодні з ініціативи громадських активістів в мерії відбулося зібрання, під час якого жителі міста хотіли почути, що насправді робиться для усунення наслідків снігопаду і як сталося, що попри райдужні виступи та заяви від міського керівництва у Тернополі настала така халепа.

«Підрядник не виконав своїх зобов’язань»

В неділю міський голова Сергій Надал, схоже, ще не усвідомлював масштаби катастрофи. Розповсюджені того дня прес-службою міськради фотографії Надала з лопатою, якою він розгортає сніг біля мерії, – це далеко не те, чого очікували тернополяни. Адже недільного ранку вони не могли вийти з під’їздів, а хто мав якісь важливі справи, змушений був втричі переплачувати таксистам ؘ– ті скористалися відсутністю громадського транспорту і погоджувалися їхати лише за захмарними цінами.

У міськраді стверджують, що затяжний колапс у місті стався через те, що у Тернополі випало значно більше опадів, ніж у сусідніх обласних центрах. Втім, як з’ясувалося, це надто сумнівне пояснення, адже причина негараздів захована значно глибше – фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт. При цьому чиновники міськради, які би мали контролювати найняту структуру, до свої обов’язків віднеслися халатно.

«Головний підрядник з прибирання міста – «Тернопіль комунал сервіс» – виявився не готовим. Замість 7 одиниць транспорту виїжджали 1-2, і то вони ламалися і поверталася назад. Підрядник не виконав своїх зобов’язань і це стало проблемою для всього міста», – каже заступник міського голови з питань ЖКГ Владислав Стемковський.

За його даними, через перебої з електроживленням дві котельні не функціонували протягом 8 годин. На щастя, не було сильних морозів і вода у системах не замерзла.

«Зараз відновлюється вивіз сміття. Було заметено снігом сміттєвий полігон в Малашівцях, далеко не у всі двори могли заїхати вантажівки до контейнерів. Окрім цього, виявилося, що у нас ледь не половина водіїв громадського транспорту проживають в довколишніх селах. І вони не змогли добратися в Тернопіль. Фури виїхали на маршрут, не послухавши рекомендацій поліції. Вони доїхали до Тернополя, але тут, через заметені траси, стали, подекуди заблокували дороги, чим усугубили колапс», – розповів Стемковський про головні проблеми, з якими довелося зіткнутися місту одразу після снігопаду.

Зараз керівництво Тернополя не планує розраховуватися з підрядником за виконані роботи. Навпаки, після підрахунку збитків фірмі будуть виставлені фінансові претензії.

Окрім того, на вимогу активістів, заплановано розірвати угоду з даною структурою, щойно буде проведено тендер і знайдено нового підрядника. Активісти запропонували таких найняти три, щоб вони розчищали різні райони, а при потребі, підстраховували одне одного.

Наразі у місті до розчищання та вивозу снігу залучили будівельні та приватні структури.

«Нам потрібно ще 2 дні, щоб відновити функціонування доріг», – пообіцяв сьогодні Стемковський.

«Кадрові висновки обов’язково будуть»

Водночас у громадських активістів виникло чимало претензій до відповідальних за провали.

«Фури не мали дійти до міста, їх треба було зупиняти на межі області. Або потім – принаймні не на вузьких ділянка, а там, де є їм де відстоятися. Тут питання до поліції. Не було створено пунктів обігріву довкола Тернополя, де масово застрягли водії. Це питання до міської влади. Є близько 50 людей, яких вчасно не доставили в лікарню, і за це теж повинен хтось відповідати. Бо це людське життя. Я принагідно хочу подякувати всім активістам, які допомагали витягувати «швидкі» із заметів», – сказав голова обласної організації «Автомайдан» Ігор Василів.

Депутат міської ради Андрій Ткачук висловив здивування, що в понеділок у місті дали вказівку забезпечувати підхід до шкіл, тоді як насамперед всю наявну техніку треба було спрямовувати на розчищення ключових доріг та перехресть.

Провал в роботі з очищення міста визнав навіть однопартієць міського голови, керівник міської організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

«Ситуація в Тернополі є надзвичайна. Треба звертатися до організацій, які мають важку техніку, проплачувати їхні роботи. Бо маємо колапс. Ми не бачимо техніки на вулицях», – сказав він.

иновники, які б мали контролювати підрядника, свою вину визнали. Хоча тернополянам від цього наразі абсолютно не легше.«Ситуація в Тернополі є надзвичайна. Треба звертатися до організацій, які мають важку техніку, проплачувати їхні роботи. Бо маємо колапс. Ми не бачимо техніки на вулицях», – сказав він.

«Ми довірилися інформації, яка було надана письмово. Але нам треба було перевірити наявність техніки і її стан. Після чого поінформувати виконком про реальний стан справ. Ми цього не зробили, в цьому наше недопрацювання», – визнав начальник відділу технагляду міської ради Олег Вітик.

«У тендері вони написали про наявність 27 одиниць техніки. Виявилося, що цієї техніки немає. На жаль, маємо те, що маємо», – констатував начальник міського управління ЖКГ Микола Лесів.

Принагідно він розповів про роботи, які були проведені, та «здобутки» управління, однак все це прозвучало вкрай непереконливо.

Активісти порадили йому почитати конкретні факти сотень тернополян у соцмережах, які свідчать про колапс у місті, і закликали Лесіва написати заяву на звільнення з посади.

Міський голова Сергій Надал пообіцяв, що кадрові висновки через колапс обов’язково будуть, але вже за результатами роботи робочої групи, до якої увійшли депутати міськради, представники громадських організацій та профільні чиновники.

«МШЕД спеціально «вбили», щоб привести нового підрядника»

Водночас найголовнішим залишається питання, чи нестимуть відповідальність особи, які власне спричинили появу в Тернополі неспроможного підрядника. Свого часу для його появи було доведено до банкрутства комунальне підприємство «Міська шляхо-експлуатаційна дільниця». З даного приводу навіть було відкрито кримінальне провадження, яке згодом «спустили на гальмах» і закрили.

«В 2013 році в місті відбувся перелом: комунальне підприємство Міська шляхово-експлуатаційна дільниця "КП МШЕД" довели до банкрутства, аби на ринок прибирання і утримання міста прийшла приватна фірма (спочатку фірма "Руфусів, потім ТОВ "Тернопіль Комунал Сервіс"). Коріння підприємств тягнуться з Луцька і пов’язували їх з заступником пана Надала Владиславом Стемковським. КП МШЕД таки вбили, а місто "якісно обслуговує", як от минулу добу, приватна установа», – написав на своїй сторінці в Фейсбуці депутат міськради Андрій Шкула.

Він додав, що МШЕД мав значно більше техніки, ніж згодом прибулі структури, і місто тоді прибиралося в рази краще.

Депутат Андрій Ткачук наполягає, що до відповідальності слід притягувати не лише підрядника, а й профільних заступників, які допустили колапс у місті.

Також депутати пропонують зобов’язати "Тернопіль Комунал Сервіс" оплатити збитки тролейбусного парку за триденне безкоштовне перевезення пасажирів, рішення про яке сьогодні прийняв виконком після шквалу критики за нерозчищене від снігу місто та дестабілізацію руху громадського транспорту.

Окрім того, нових підрядників активісти хочуть зобов’язати закріпити на всій техніці GPRS-трекери, аби можна було відстежувати, чи справді вона працює і де саме.

Що саме із обумовленого вдасться реально втілити в життя стане відомо після завершення роботи створеної групи. Там часом тернополяни з нетерпінням очікують, коли місто нарешті очистять від снігу, і з острахом слухають прогнози синоптиків про можливе потепління найближчими днями, внаслідок якого Тернопіль із масштабної ковзанки із сніговими кучугурами, як є сьогодні, може перетворитися на таку собі Венецію...