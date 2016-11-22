На Тернопільщині обсяги прийнятого в експлуатацію житла за 9 місяців зменшилися на 35,7%

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом у січні-вересні 2016 року у Тернопільській області прийнято в експлуатацію 112,4 тис. м кв загальної площі житла.

В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 48,1% загального обсягу житла, у будинках з двома та більше квартирами – 51,9%.

За рахунок коштів державного бюджету прийняття в експлуатацію житла не було.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 82,9 тис. м кв (на 26,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року), в сільських – 29,5 тис. м кв (на 70,5% менше).

У січні-вересні 2016 року прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 5,9 тис.м2, що становить 77% до обсягів січня-вересня 2015 року.