У Тернополі п’яний водій спричинив ДТП, у якому травмувалося троє осіб

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, ДТП сталася близько 4-ї години ранку на Гаївському перехресті.

Встановлено, що 22-річний водій Volkswagen Transporter, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на бетонну перешкоду і перекинувся. Внаслідок цього травмувалося двоє 17-річних дівчат та 19-річний хлопець. Усіх трьох шпиталізували.

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