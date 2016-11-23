У Тернополі п’яний водій спричинив ДТП, у якому травмувалося троє осіб
18:36, 23 листопада 2016Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, ДТП сталася близько 4-ї години ранку на Гаївському перехресті.
Встановлено, що 22-річний водій Volkswagen Transporter, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на бетонну перешкоду і перекинувся.
Внаслідок цього травмувалося двоє 17-річних дівчат та 19-річний хлопець.
Усіх трьох шпиталізували.
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