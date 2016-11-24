Влада Тернопільщини ініціює надання пільг із сплати комунальних послуг добровольцям, які воювали в АТО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, комісія, які діє при ТОДА, звернулася в органи місцевого самоврядування з проханням спрямувати на відшкодування вартості комунальних послуг добровольцям, які воювали в АТО, кошти з місцевих бюджетів.

Загалом сьогодні на засіданні комісії під співголовуванням заступника голови облдержадміністрації Юрія Юрика та заступника голови обласної ради Любомира Крупи, було розглянуто 36 справ бійців-добровольців.

32-ом з них – призначено статус «Учасник бойових дій – доброволець», решту справ перенесли на розгляд наступного засідання у зв’язку з неточностями у документах.

Члени комісії також озвучили перелік документів, необхідних для отримання даного статусу, зокрема, матеріалів, які підтверджують участь бійця у захисті територіальної цілісності на сході Української держави у складі добровольчого формування (фото-, відеоматеріали, покази свідків тощо).

Прийом документів проводиться в приміщенні обласної адміністрації, каб. 246.