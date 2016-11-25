Тернопільський економічний університет передав 84 га земель для потреб учасників АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідний Меморандум про співпрацю між ТОДА, Головним управлінням Держгеокадастру в Тернопільській області та ТНЕУ було підписано учора.

«Це важливий крок у питанні забезпечення військовослужбовців, які проживають в Тернопільській області, ділянками за рахунок земель державної власності», – сказав голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що на виділення землі у Тернопільському районі надійшла 1 тис. 691 заява від учасників АТО, у Тернополі – 778 заяв.

«Проявилася проблема, що землі для наших захисників в місті – і про це неодноразового заявляв і міський голова – не вистачає. Тому ми вели перемовини з ТНЕУ, який пішов нам на зустріч у вирішенні цього питання, проявивши державницьку позицію. Земля, яка перебувала на балансі університету, дасть можливість забезпечити земельними ділянками майже тисячу учасників АТО. З цього приводу Міносвіти вже дало своє погодження. Управління Держгеокадастру забезпечує підтримку та реалізацію цього проекту в межах діючого законодавства», – сказав Барна.

Станом на 21 листопада 2016 року накази та рішення щодо отримання земельних ділянок отримали вже 44 тис. 55 учасників АТО.