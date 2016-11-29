На Тернопільщині затримали водія, який збив людину і втік з місця ДТП

Про це повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водія занесло на слизькій дорозі, в результаті він задньою частиною автівки зачепив перехожого і той впав на багажник, розбивши скло.

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При цьому водій не зупинився, а втік.

Невдовзі його знайшли за уламками розбитого вікна.

Потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізували у травматологічне відділення скалатської лікарні.

Щодо водія відкрито кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху.

Також йому доведеться відповідати за втечу з місця автопригоди.